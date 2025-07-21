Авария около шахты в Якутии, множество погибших

В ночь 21 июля в Нерюнгринском районе (Якутия, РФ) вахтовый автобус "КамАЗ" при перевозке работников шахты "Восточная Денисовская" съехал с дороги и упал с обрыва. Погибли от 13 до 15 человек, сообщают российские СМИ.

Авария произошла на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский", уточняет МВД Якутии.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров", – говорится в сообщении МВД Якутии. Отмечается, что в машине находились 36 человек – 14 погибли (включая водителя), около 20 госпитализированы.

По данным МЧС, в машине было 33 человека. "Пострадавших 20, из которых 10 госпитализированы (2 в тяжелом состоянии) и 10 амбулаторно. Погибших 13", – уточнили в ведомстве.

Минздрав Якутии заявляет о 15 погибших.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит проверку. Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК "Колмар".