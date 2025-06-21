Путин: у России нет свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия
время публикации: 21 июня 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 09:41
Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что "Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие". Интервью цитирует РИА Новости.
"Должен сказать, у России, так же, как у МАГАТЭ, абсолютно никогда не было никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия. О чем мы неоднократно ставили в известность и руководство Израиля", – сказал Путин телеканалу.
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