Путин: у России нет свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что "Москва неоднократно сообщала Израилю об отсутствии свидетельств якобы стремления Ирана получить ядерное оружие". Интервью цитирует РИА Новости.

"Должен сказать, у России, так же, как у МАГАТЭ, абсолютно никогда не было никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия. О чем мы неоднократно ставили в известность и руководство Израиля", – сказал Путин телеканалу.