Мужчина, задержанный на Кипре, является британским гражданином и состоит в рядах КСИР

СМИ Кипра сообщили, что мужчина, ранее задержанный по подозрению в терроризме и шпионаже, является британским гражданином азербайджанского происхождения и состоит в рядах Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В субботу, 21 июня, задержанный предстал перед судом, и его арест был продлен на восемь дней.

Министр иностранных дел Гидеон Саар прокомментировал задержание на Кипре члена КСИР, который планировал теракт, заявив: "Корпус стражей исламской революции, террористическое крыло иранского режима, пытался совершить нападение на израильских граждан на Кипре".

Задержание было произведено на фоне повышенной готовности служб безопасности Кипра. В настоящее время на Кипре находятся тысячи израильтян, ожидающих возвращения на родину. На Кипре усилена охрана объектов, где находятся израильские туристы. Пешее и автомобильное патрулирование проводится у гостиниц, синагог, центров движения ХАБАД.