В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского
время публикации: 21 июня 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 17:53
В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политических заключенных, в том числе блогера и мужа Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, сообщает "Медуза".
Об освобождении политзаключенных также сообщил помощник спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул.
"Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь – они остаются настоящим другом и союзником", – говорится в посте Коула.
"Наша Нiва" уточняет, что Тихановский уже покинул Беларусь. Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале видео встречи с мужем в Вильнюсе.
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