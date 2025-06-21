В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского

В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политических заключенных, в том числе блогера и мужа Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, сообщает "Медуза".

Об освобождении политзаключенных также сообщил помощник спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул.

"Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь – они остаются настоящим другом и союзником", – говорится в посте Коула.

"Наша Нiва" уточняет, что Тихановский уже покинул Беларусь. Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале видео встречи с мужем в Вильнюсе.