Один из зачинщиков пропалестинских протестов в Колумбийском университете снова на свободе

30-летний Махмуд Халиль, арестованный ранее за активное участие в пропалестинских демонстрациях на территории Колумбийского университета, был освобожден из-под стражи спустя 104 дня.

Федеральный судья в Нью-Джерси постановил, что его задержание было "исключительным" и может считаться политическим наказанием.

Покидая следственный изолятор в Луизиане, Халиль заявил: "Они взяли не того человека. Никто не должен подвергаться аресту за протест против геноцида. Справедливость восторжествует".

Администрация Белого дома, добивающаяся депортации Махмуда Халиля из США, намерена подать апелляцию на решение о его освобождении.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Махмуд Халиль, окончивший Колумбийский университет активист, принимавший участие в "антисемитских протестах и подрывной деятельности", подлежит депортации в связи с его "убеждениями, заявлениями или связями", которые несут в себе потенциальную угрозу ключевым внешнеполитическим интересам США.