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Мир

Директор разведки США Габбард заявила, что согласна с оценкой Трампа по поводу ядерных амбиций Ирана

Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
США
время публикации: 21 июня 2025 г., 04:09 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 04:21
Директор разведки США Габбард заявила, что согласна с оценкой Трампа по поводу ядерных амбиций Ирана
Brandon Bell/Pool via AP

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в пятницу, 20 июня, что она согласна с оценкой президента США Дональда Трампа относительно того, что Иран мог создать ядерное оружие в течение недель или месяцев.

"Нечестные СМИ намеренно вырывают мои слова из контекста и распространяют фейковые новости, чтобы спровоцировать раскол. У Америки есть разведданные, что Иран находится в той точке, когда он может произвести ядерное оружие в течение недель или месяцев, если они решат завершить сборку. Президент Трамп ясно дал понять, что этого не может произойти, и я с ним согласна", - говорится в заявлении Габбард, записанном на видео.

На этой неделе телеканал CNN передал, что, по оценкам американской разведки, "Иран не только не занимается активно разработкой ядерного оружия, но и находится в трех годах от того, чтобы иметь возможность произвести его и доставить к цели". Авторство такой оценки приписывалось Тулси Габбард.

Трамп высказывал несогласие с такой оценкой и говорил о том, что Габбард ошибается.

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