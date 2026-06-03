Советнице Мамдани, стороннице ХАМАСа Линде Сарсур, запретили въезд в Израиль

Управление регистрации населения и миграции запретило въезд в Израиль палестино-американской активистке Линде Сарсур, советнице мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Запрет был введен по рекомендации министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом.

Министр Амихай Шикли объяснил решение тем, что Сарсур была одной из ведущих участниц протестов в поддержку ХАМАСа в США после 7 октября 2023 года.

Сарсур в ответ заявила, что Израиль запретил ей въезд из-за того, что она выступает в поддержку соблюдения прав человека. Она назвала Израиль "убийственным режимом апартеида" и заявила, что американцы должны "немедленно прекратить вооружать и финансировать" Израиль.

Отметим, что Линда Сарсур, являвшаяся исполнительным директором Арабо-Американской ассоциации Нью-Йорка (где она начала работать после терактов 9/11) и одной из организаторов "Марша женщин", многие годы выступала с антиизраильскими заявлениями. Она открыто поддерживала ХАМАС, призывала к бойкоту Израиля и боролась за то, чтобы на израильской территории осталось одно государство – палестинское. Сарсур добилась признания мусульманских праздников в государственных школах Нью-Йорка, которые теперь закрываются на Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха. Она требовала от полиции Нью-Йорка прекратить слежку за мечетями, подозреваемыми в джихадистской деятельности.