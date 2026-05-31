В Нью-Йорке состоялся ежегодный Марш солидарности с Израилем, впервые мэр города его бойкотировал

В воскресенье, 31 мая, в Нью-Йорке прошел ежегодный Марш солидарности с Израилем. Десятки тысяч человек прошли по Пятой авеню на Манхэттене с израильскими флагами и плакатами в поддержку еврейского государства. Марш проводится ежегодно с 1964 года и считается крупнейшей в мире акцией поддержки Израиля.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани бойкотировал марш, став первым градоначальником за более чем 60 лет проведения мероприятия, отказавшимся в нем участвовать.

Во главе шествия шла делегация из 13 депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции. Спикер Кнессета Охана назвал марш "впечатляющей демонстрацией силы и прямым посланием местному руководству, которое разжигает ненависть к Израилю в городе". Координатор оппозиции Мерав Бен-Ари подчеркнула, что, несмотря на внутриполитические разногласия, на мировой арене израильтяне должны стоять вместе.