31 мая 2026
последняя новость: 21:59
31 мая 2026
Мир

В Нью-Йорке состоялся ежегодный Марш солидарности с Израилем, впервые мэр города его бойкотировал

США
Нью-Йорк
Израиль
время публикации: 31 мая 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 22:05
В Нью-Йорке состоялся ежегодный Марш солидарности с Израилем, впервые мэр города его бойкотировал
AP Photo/Emil T. Lippe

В воскресенье, 31 мая, в Нью-Йорке прошел ежегодный Марш солидарности с Израилем. Десятки тысяч человек прошли по Пятой авеню на Манхэттене с израильскими флагами и плакатами в поддержку еврейского государства. Марш проводится ежегодно с 1964 года и считается крупнейшей в мире акцией поддержки Израиля.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани бойкотировал марш, став первым градоначальником за более чем 60 лет проведения мероприятия, отказавшимся в нем участвовать.

Во главе шествия шла делегация из 13 депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции. Спикер Кнессета Охана назвал марш "впечатляющей демонстрацией силы и прямым посланием местному руководству, которое разжигает ненависть к Израилю в городе". Координатор оппозиции Мерав Бен-Ари подчеркнула, что, несмотря на внутриполитические разногласия, на мировой арене израильтяне должны стоять вместе.

