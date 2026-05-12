x
12 мая 2026
|
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 19:41
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

Великобритания
время публикации: 12 мая 2026 г., 18:36 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 19:15
Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Младший министр в министерстве юстиции Алекс Дэвис-Джонс стала третьим членом правительства Великобритании, публично призвавшим к отставке премьер-министра Кира Стармера. Ранее это сделали Джесс Филипс и Миатта Фанбуле.

Количество членов Палаты общин, выступивших против главы правительства, достигло 86 человек. Для проведения выборов нового лидера партии необходимо, чтобы 20% парламентариев высказались в поддержку конкретной альтернативной кандидатуры. В нынешнем парламенте это 81 депутат, однако личность возможного преемника еще не согласована.

В то же время более 100 депутатов-лейбористов заявили о поддержке премьер-министра. «После крайне тяжелых результатов выборов нам необходимо вернуть доверие избирателей. Давайте сфокусируемся на этом. Сейчас не время для борьбы за лидерство», - сообщили они.

На данном этапе против Стармера не выступил ни один из политических тяжеловесов, который мог бы консолидировать его оппонентов. Многие министры выступили в поддержку главы правительства. Однако ранее сообщалось, что среди сторонников передачи власти - министр иностранных дел Ивет Купер и глава МВД Шабана Махмуд.

13 мая состоится торжественное открытие сессии парламента. Король Карл Третий обратится к депутатам обеих палат с речью, в которой излагается программа действий правительства на следующий год. Однако будет ли это правительство у власти, неясно.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 мая 2026

Первая отставка в правительстве Стармера, премьер-министр близок к критическому рубежу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 мая 2026

Бунт в Лейбористкой партии. Десятки парламентариев требуют отставки Стармера
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 мая 2026

Стармер отказался уходить в отставку: "Мы ведем борьбу за душу нашего народа"