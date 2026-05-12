Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

Младший министр в министерстве юстиции Алекс Дэвис-Джонс стала третьим членом правительства Великобритании, публично призвавшим к отставке премьер-министра Кира Стармера. Ранее это сделали Джесс Филипс и Миатта Фанбуле.

Количество членов Палаты общин, выступивших против главы правительства, достигло 86 человек. Для проведения выборов нового лидера партии необходимо, чтобы 20% парламентариев высказались в поддержку конкретной альтернативной кандидатуры. В нынешнем парламенте это 81 депутат, однако личность возможного преемника еще не согласована.

В то же время более 100 депутатов-лейбористов заявили о поддержке премьер-министра. «После крайне тяжелых результатов выборов нам необходимо вернуть доверие избирателей. Давайте сфокусируемся на этом. Сейчас не время для борьбы за лидерство», - сообщили они.

На данном этапе против Стармера не выступил ни один из политических тяжеловесов, который мог бы консолидировать его оппонентов. Многие министры выступили в поддержку главы правительства. Однако ранее сообщалось, что среди сторонников передачи власти - министр иностранных дел Ивет Купер и глава МВД Шабана Махмуд.

13 мая состоится торжественное открытие сессии парламента. Король Карл Третий обратится к депутатам обеих палат с речью, в которой излагается программа действий правительства на следующий год. Однако будет ли это правительство у власти, неясно.