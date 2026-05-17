Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Daily Mail: Стармер решил подать в отставку, его возможный преемник призвал к отмене Brexit

Великобритания
время публикации: 17 мая 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 09:20
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Как пишет Daily Mail, премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял принципиальное решение об отставке и готовит процедуру передачи власти. Вызов ему бросил министр здравоохранения Уэс Стритинг, вышедший из состава кабинета.

Кандидат на пост лидера лейбористов и главы правительства намерен строить свою кампанию вокруг пересмотра выхода Великобритании из Европейского Союза. "Brexit был катастрофической ошибкой. Будущее Британии – в Европе, а в дальнейшем – и в Евросоюзе", – заявил Стритинг.

Еще одним возможным преемником считают мэра Манчестера Энди Бернема, которого нередко называют "королем севера". В прошлом он уже занимал министерские позиции. Однако на данный момент он не является депутатом парламента, что необходимо, когда выборы проводятся посередине каденции.

