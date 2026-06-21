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Мир

Трое израильтян погибли в результате крушения самолета в США

Авиакатастрофа
время публикации: 21 июня 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 16:58
Трое израильтян погибли в результате крушения самолета в США
Maine State Police via AP

В ночь с субботы на воскресенье в штате Мэриленд, примерно в 30 км к востоку от Вашингтона, разбился легкомоторный самолет, следовавший из Нью-Джерси в округ Монтгомери. Обломки и тела пилота и двух пассажиров были обнаружены лишь рано утром в лесистой местности за жилым комплексом и детской площадкой в Боуи.

По информации FOX 5 DC, незадолго до полуночи диспетчеры получили автоматическое уведомление о крушении с iPhone одного из погибших. На место были направлены крупные силы полиции, пожарных и спасателей, которые вели поиски всю ночь. Выживших не оказалось.

Расследование обстоятельств катастрофы ведет Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при содействии полиции штата Мэриленд.

По данным 14-го израильского телеканала, все три человека, находившиеся на борту, пилот и двое пассажиров, были гражданами Израиля.

Мир
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