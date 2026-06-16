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Мир

В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик ВВС США, восемь человек погибли

США
Авиакатастрофа
время публикации: 16 июня 2026 г., 07:05 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 07:08
В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52
AP Photo/Misper Apawu

Военно-воздушные силы США подтвердили, что восемь членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52 Stratofortress, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, погибли.

Самолет разбился вскоре после взлета во время выполнения планового испытательного полета, проходившего в рамках программы по модернизации бортовых радиолокационных систем.

Среди погибших были гражданские государственные служащие и военнослужащие. В концерне Boeing сообщили, что двое из погибших являлись сотрудниками компании.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

Из-за повреждений, нанесенных взлетно-посадочной полосе, все взлеты и посадки на авиабазе временно приостановлены.

Напомним, бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение в понедельник, 15 апреля.

Мир
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В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52