В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик ВВС США, восемь человек погибли

Военно-воздушные силы США подтвердили, что восемь членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52 Stratofortress, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, погибли.

Самолет разбился вскоре после взлета во время выполнения планового испытательного полета, проходившего в рамках программы по модернизации бортовых радиолокационных систем.

Среди погибших были гражданские государственные служащие и военнослужащие. В концерне Boeing сообщили, что двое из погибших являлись сотрудниками компании.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

Из-за повреждений, нанесенных взлетно-посадочной полосе, все взлеты и посадки на авиабазе временно приостановлены.

Напомним, бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение в понедельник, 15 апреля.