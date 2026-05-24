Израиль

В результате крушения легкого самолета погиб Итай Тальми, в прошлом боевой летчик

Авиация
Погибшие
время публикации: 24 мая 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 21:11
В результате крушения легкого самолета погиб Итай Тальми, в прошлом боевой летчик
Moshe Shai/Flash90

Разрешено к публикации имя второго пилота, погибшего в результате крушения легкомоторного самолета в Изреэльской долине утром 24 мая. Это 72-летний подполковник в отставке Итай Тальми, в прошлом боевой летчик. У него остались жена, трое детей и семеро внуков.

Ранее стало известно, что в этой катастрофе погиб 50-летний Юваль Инбар, подполковник запаса ВВС ЦАХАЛа, боевой летчик-резервист. По сообщению новостной службы "Кан", Инбар был командиром эскадрильи, и в последние дни он продолжал проходить активную резервистскую службу, участвовал в нанесении ударов в Иране.

Обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

