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Мир

В Краснодарском крае горит нефтебаза

Война в России
Пожары
время публикации: 21 марта 2025 г., 05:16 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 05:56
В Краснодарском крае горит нефтебаза
МЧС Краснодарский край

В ночь на 21 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, после которого возник сильный пожар, охвативший два резервуара.

По всей видимости, речь идет о последствиях атаки БПЛА. Хотя российская сторона официально это пока не подтверждает.

"В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных", – говорится в сообщении местных властей. Общая площадь пожара – около 10 тыс. кв. м.

Мир
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