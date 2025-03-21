В Краснодарском крае горит нефтебаза

В ночь на 21 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, после которого возник сильный пожар, охвативший два резервуара.

По всей видимости, речь идет о последствиях атаки БПЛА. Хотя российская сторона официально это пока не подтверждает.

"В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных", – говорится в сообщении местных властей. Общая площадь пожара – около 10 тыс. кв. м.