Глава фракции ЛДПР: в Москве изучат возможность обмена бойцов "Азова" на "кума Путина"

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена бойцов "Азова" на "кума Путина" Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

"В том, что касается обмена - мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев", - сказал Слуцкий.

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В российском плену остаются более 2,5 тысяч украинских военных, находившихся на "Азовстали" в Мариуполе.

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Напомним, в середине апреля Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку мерой пресечения содержание в СИЗО.

Медведчук, который считается "кумом Путина", - один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (после начала войны с Россией она была запрещена решением СНБО Украины, работа ее фракции в Раде приостановлена), пишет ВВС.

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С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Но вскоре после начала российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и был заочно арестован.

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12 апреля его задержали сотрудники СБУ. Политик был в украинской военной форме: по данным украинских властей, он намеревался пересечь границу под видом военнослужащего, а позже сбежать в Россию. Президент Владимир Зеленский предложил обменять "кума Путина" на украинских солдат, однако в Кремле заявили, что в такой схеме не заинтересованы.

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее мужа преследуют по политическим мотивам, она настаивает, что тот не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

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Ранее суд уже арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены: среди них 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры.

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13 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обменивать Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

Песков заявил, что Медведчук "никогда не имел закулисных отношений с Россией", он не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва вмешивалась в ситуацию.