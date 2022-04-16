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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 18:51

Районный суд Львова отправил Виктора Медведчука, "кума Путина", в СИЗО

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Медведчук после ареста

Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку мерой пресечения содержание в СИЗО.

Медведчук, который считается "кумом Путина", - один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (после начала войны с Россией она была запрещена решением СНБО Украины, работа ее фракции в Раде приостановлена), пишет ВВС.

С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Но вскоре после начала российского вторжения Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и был заочно арестован.


12 апреля его задержали сотрудники СБУ. Политик был в украинской военной форме: по данным украинских властей, он намеревался пересечь границу под видом военнослужащего, а позже сбежать в Россию. Президент Владимир Зеленский предложил обменять "кума Путина" на украинских солдат, однако в Кремле заявили, что в такой схеме не заинтересованы.

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее мужа преследуют по политическим мотивам, она настаивает, что тот не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

Ранее суд уже арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены: среди них 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры.

Напомним, 13 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обменивать Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

Песков заявил, что Медведчук "никогда не имел закулисных отношений с Россией", он не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва вмешивалась в ситуацию.

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