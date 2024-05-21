Байден назвал решение МУС по Израилю "возмутительным", Франция поддержала суд

Решение Международного уголовного суда запросить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта вызвало неоднозначную реакцию среди лидеров западных государств.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным. Он также выступил против проходящего в Международном суде справедливости разбирательства по вопросу о признании израильских действий в секторе Газы геноцидом. "Это не геноцид", – заявил политик, выступая на мероприятии в честь месяца еврейского наследия в США.

Байдене подчеркнул: США отвергают требование арестовать израильских лидеров. Он также выступил против попыток провести параллель между членами правительства Израиля и лидерами боевиков движения ХАМАС. "Мы поддерживаем Израиль в стремлении уничтожить Синуара и других мясников из ХАМАСа", – сказал он.

В поддержку еврейского государства высказался и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Это просто невероятно и абсолютно неприемлемо сравнивать народно избранное и легитимное правительство с террористической организацией, несущей ответственность за происходящее на Ближнем Востоке", – сообщил он.

В то же время Франция выразила поддержку МУС, инициировавшему уголовное преследование израильских политиков. "Мы поддерживаем Международный уголовный суд, его независимость, его борьбу против безнаказанности во всех ситуациях", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

А премьер-министр Австралии Энтони Албаниз ушел от просьбы прокомментировать решение МУС, ограничившись заявлением, что официальная Канберра выступает за реализацию принципа двух государств, каждая жизнь имеет ценность и у обоих народов есть право на мир и процветание.

Напомним: 21 мая главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, главы политбюро группировки Исмаила Ханийи и руководителя военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.