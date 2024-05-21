В Конгрессе США обсуждается возможность введения санкций в отношении МУС

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что законодатели рассматривают возможность введения санкций в отношении Международного уголовного суда в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"За отсутствием инициативы со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководители столкнулись с последствиями своих действий", - цитирует Джонсона CNN.

Спикер Палаты представителей также заявил, что полномочия МУС "не распространятся на Израиль или США", а "беспочвенное и незаконное" требование прокурора МУС выдать ордера на арест, должно быть подвергнуто глобальному осуждению.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос журналиста относительно заявления Майка Джонсона, сказал, что Белый дом будет поддерживать связь с членами Конгресса по вопросу возможных санкций в отношении МУС.