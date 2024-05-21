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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в крупном мошенничестве

время публикации: 21 мая 2024 г., 16:00 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 16:02
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в крупном мошенничестве
Wikipedia.org. Фото: Russian MoD

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов заключен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде, сказано в сообщении.

Иван Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в войне против Украины, в том числе в должности командующего 58-й армией.

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