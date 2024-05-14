В РФ арестован начальник ГУ кадров минобороны РФ Юрий Кузнецов, ранее отвечавший за защиту гостайны

В ночь на 14 мая была подтверждена информация о задержании начальника главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник ТАСС, отметивший, что на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках минобороны ОФ. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов был назначен на должность начальника главного управления кадров минобороны РФ в мае 2023 года.

12 мая президент РФ Владимир Путин снял Сергея Шойгу с поста министра обороны и предложил назначить на эту должность Андрея Белоусова.

Несколько недель назад был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом СМИ писали о возможных подозрениях в "госизмене".