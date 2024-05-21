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Совбез ООН отверг российское предложение запретить размещение оружия в космосе

время публикации: 21 мая 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 12:33
Совбез ООН отверг российское предложение запретить размещение оружия в космосе
AP Photo/John Minchillo

Совет безопасности ООН на состоявшемся вечером 20 мая заседании отклонил предложенную Россией резолюцию о постоянном запрете на размещение оружия в космосе. Предложение не получило необходимых для утверждения девяти голосов.

Семь из 15 членов Совбеза, в том числе США, Великобритания и Франция, выступили против, семь, в том числе Китай, – за, Швейцария воздержалась.

По словам российского представителя Василия Небензи, голосование доказывает стремление США милитаризировать космос. На это представитель Великобритании заявил, что Россия цинично пытается отвлечь внимание от разработки нового спутника с ядерным устройством.

Несколько недель назад Россия воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать проект резолюции США и Японии о запрете ядерного оружия в космосе. Москва мотивировала это необходимостью принятия резолюции о полном запрете вооружений.

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