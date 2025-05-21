Вячеслав Кантор вновь избран президентом Европейского еврейского конгресса

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава (Моше) Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК.

В пресс-службе отметили, что Кантор сменит на этом посту временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы.

Вячеслав (Моше) Кантор переизбирался на пост президента ЕЕК в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

После того, как режим Владимира Путина развязал войну против Украины Европейский союз ввел санкции против Кантора. 15 марта 2025 года Кантор был исключен из санкционного списка ЕС.

Весной 2025 года журнал Forbes признал Вячеслава (Моше) Кантора самым богатым гражданином Израиля. Его состояние было оценено в $9,5 млрд. В общемировом рейтинге он на 293-м месте.