Пожары привели к рекордным потерям лесов в мире в 2024 году

Согласно анализу Университета Мэриленда, в 2024 году темпы исчезновения лесов по всему миру достигли рекордных значений – от Амазонии в Бразилии до тайги в Сибири. Главными причинами уничтожения лесных территорий, сравнимых по площади с Италией, стали сельское хозяйство, пожары, вырубка деревьев и добыча полезных ископаемых.

Особенно заметны потери в тропических зонах, где находятся самые богатые по биологическому разнообразию и важные для хранения углерода леса планеты. Впервые с начала глобального мониторинга именно пожары стали главной причиной уничтожения тропических лесов. При этом, в отличие от некоторых других регионов, пожары не являются естественным элементом тропических экосистем. В бореальных лесах Канады и Сибири также продолжались масштабные возгорания в течение прошлого года.

В 2024 году Бразилия потеряла более 25 тысяч кв. км тропических лесов – значительно больше, чем в любые годы при правом президенте Жаире Болсонару. Основными причинами стали масштабные пожары и рекордная засуха в Амазонии. На страну пришлось 42% всех утрат тропических лесов в мире. Эти данные выше официальной статистики, поскольку включают потери от пожаров, не учитываемые в национальных отчетах. В Боливии потери нетронутых лесов продолжают расти – страна вышла на второе место по масштабам утрат после Бразилии. С 2020 года площадь вырубки увеличилась почти в пять раз и превысила 14 тысяч кв. км. Причины – засуха, пожары и аграрная политика, способствующая расширению сельхозугодий. В ДР Конго и Конго-Браззавиль зафиксированы рекордные уровни потери лесов бассейна реки Конго – второго по величине тропического леса на планете.

На климатическом саммите COP26 в Глазго в 2021 году свыше 140 мировых лидеров взяли на себя обязательство прекратить вырубку лесов к 2030 году. Однако уже спустя менее чем четыре года становится очевидно, что страны значительно отстают от этого плана: чтобы выполнить обещание, ежегодные потери лесов должны сокращаться на 20% начиная с уровня 2024 года.