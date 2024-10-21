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Продюсер Александр Роднянский заочно приговорен в России к длительному заключению

время публикации: 21 октября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 14:59
Продюсер Александр Роднянский заочно приговорен в России к длительному заключению
Chris Pizzello/Invision/AP

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу кинопродюсера Александра Роднянского, уехавшего из России после начала войны против Украины. Родянский, внесенный в список "иностранных агентов", заочно приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

В 2023 году Роднянскому было заочно предъявлено обвинение в "публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды".

В публикациях, ставших основой для обвинения в фейках, продюсер писал об ударе по родильному дому в Мариуполе и по гражданским целям в Киеве и других украинских городах.

63-летнего Роднянского признали виновным по делу о "военных фейках". Дело завели из-за четырех публикаций об ударе по роддому в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Украине, а также об атаках российской армии по гражданским целям в Киеве, Днепре и Запорожье.

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