Юлия Навальная заявила, что намерена бороться за пост президента России

22 октября одновременно на 26 языках выходит книга Алексея Навального "Патриот". В нее вошли автобиография оппозиционного российского политика и дневники, которые он вел после задержания в "Шереметьево" в 2021 году и до гибели в колонии 16 февраля 2024 года.

Накануне выхода книги развернутое интервью каналу BBC дала вдова лидера российской оппозиции Юлия Навальная. Она заявила, что, если она сможет вернуться в Россию, то намерена бороться за пост президента.

Юлия отметила, что пока Владимир Путин остается у власти, она не сможет вернуться, и выразила надежду, что этот политик окажется в тюрьме, причем в российской, чтобы увидеть, до чего он довел страну. Она рекомендовала Западу поменьше бояться Путина.

Отвечая на вопрос, стоило ли возвращение в Россию жизни Алексея Навального, Юлия выражает уверенность, что на этот вопрос нет правильного ответа: "Ничто не стоит человеческой жизни. Но я знаю, что мы не могли прожить нашу жизнь иначе".

Когда журналистка Кейти Разалл предлагает Юлии напрямую обратиться к россиянам, Навальная переходит на русский. "Не сдавайтесь. Делайте каждый день что-то, чтобы приблизить конец этого режима. В один прекрасный день этот режим закончится, и наша страна станет свободной, демократической, нормальной и обязательно счастливой страной", – говорит она.