Александр Роднянский приступает к съемкам фильма "Оккупация" о войне в Украине

Продюсер Александр Роднянский объявил о начале работы над фильмом "Оккупация" о первых месяцах полномасштабного вторжения России в Украину. Сценарий фильма написал украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий ("Диагноз", "Племя"). Он же будет режиссером картины. Фильм основан на статье Петра Померанцева We Can Only Be Enemies ("Мы можем быть только врагами"), которая вышла в издании The Atlantic в первые месяцы войны. Статья полностью состоит из свидетельских показаний мирных жителей о российской оккупации украинских сел.

Фильм рассказывает об украинской семье, чей дом разбомбили в первые дни войны. После неудачной попытки уехать в Киев, семья вынуждена вернуться в родное село, чтобы поселиться в бомбоубежище. К этому моменту село уже оккупировано российскими властями, и героям фильма придется поселиться рядом с российским солдатом, который разрушил их дом и их жизнь.

"Эта ужасная война стала одним из самых исторических событий современности, – заявил Александр Роднянский. – И этот фильм важен для меня как для гражданина мира и как для обладателя украинского гражданства. Сценарий Мирослава, основанный на потрясающей статье Петра Помаранцева, невероятно силен и, что еще важнее, правдив".

Это уже третий новый проект продюсера Александра Роднянского, о котором было объявлено в последнее время. Ранее стало известно, что Роднянский спродюсирует картину "В море" (At The Sea) Корнела Мундруцо с Эми Адамс в главной роли и драму "Сирота" (Orphan) обладателя премии Американской киноакадемии "Оскар" режиссера Ласло Немеша. Ранее в эксклюзивном интервью Newsru.co.il Александр Роднянский говорил, что в этом году планирует запустить в работу шесть новых проектов, среди которых новая картина российского режиссера Кантемира Балагова.