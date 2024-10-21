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Итоги выборов президента Молдовы: Санду и Стояногло вышли во второй тур

время публикации: 21 октября 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 09:20
Итоги выборов президента Молдовы: Санду и Стояногло вышли во второй тур
AP Photo/Nicolae Dumitrache

Действующий президент Молдовы Майя Санду в первом туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, 20 октября, набрала около 42% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы после обработки 98% протоколов.

На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло – более 26% голосов.

Далее следуют лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – менее 14% голосов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах – более 5%, бывший прокурор Виктория Фуртунэ – менее 5%, экс-премьер Василий Тарлев – около 3%, Ион Кику – около 2%.

Таким образом, победитель не определился в первом туре. Второй тур пройдет 3 ноября, в нем будут участвовать Санду и Стояногло.

Более 50% избирателей в Молдове проголосовали на референдуме за вступление республики в ЕС.

Мир
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