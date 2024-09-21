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Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 575 детей

время публикации: 21 сентября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 09:21
Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 575 детей
AP Photo/Emilio Morenatti

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 20 августа 2024 года, 941-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 575 детей, 1609 несовершеннолетний получил ранения.

В ночь на 21 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог (Днепропетровская область). Погибли три человека, среди них – 12-летний мальчик.

Мир
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Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 565 детей