Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 575 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 20 августа 2024 года, 941-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 575 детей, 1609 несовершеннолетний получил ранения.

В ночь на 21 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог (Днепропетровская область). Погибли три человека, среди них – 12-летний мальчик.