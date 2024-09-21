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Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог, трое погибших

время публикации: 21 сентября 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 09:09
Армия РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог, трое погибших
Соцсети

Российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору города Кривой Рог (Днепропетровская область). Погибли три человека – 12-летний мальчик и две женщины, 75 и 79 лет.

Задействованы все спасательные, коммунальные и медицинские службы. Еще три человека ранены, среди них 17-летний юноша.

По крайней мере, один дом разрушен. Под завалами могут быть люди.

Мир
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