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В РФ опубликован список стран, "навязывающих неолиберальные установки". Израиля в нем нет

время публикации: 21 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 09:11
В РФ опубликован список стран, "навязывающих неолиберальные установки"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Правительство РФ опубликовало список стран, политика которых "навязывает неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям", сообщает ТАСС.

Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли 47 государств. В их числе – почти все страны Евросоюза (кроме Венгрии и Словакии), а также США, Великобритания, Япония, Украина. Израиль в реестре не указан.

Граждане стран, попавших в список, смогут получить разрешение на проживание в РФ, если они пострадали от "навязывания неолиберальных деструктивных установок" правительствами своих стран.

Мир
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