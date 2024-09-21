В РФ опубликован список стран, "навязывающих неолиберальные установки". Израиля в нем нет

Правительство РФ опубликовало список стран, политика которых "навязывает неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям", сообщает ТАСС.

Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли 47 государств. В их числе – почти все страны Евросоюза (кроме Венгрии и Словакии), а также США, Великобритания, Япония, Украина. Израиль в реестре не указан.

Граждане стран, попавших в список, смогут получить разрешение на проживание в РФ, если они пострадали от "навязывания неолиберальных деструктивных установок" правительствами своих стран.