В РФ опубликован список стран, "навязывающих неолиберальные установки". Израиля в нем нет
время публикации: 21 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 09:11
Правительство РФ опубликовало список стран, политика которых "навязывает неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям", сообщает ТАСС.
Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень вошли 47 государств. В их числе – почти все страны Евросоюза (кроме Венгрии и Словакии), а также США, Великобритания, Япония, Украина. Израиль в реестре не указан.
Граждане стран, попавших в список, смогут получить разрешение на проживание в РФ, если они пострадали от "навязывания неолиберальных деструктивных установок" правительствами своих стран.