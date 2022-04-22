Борис Джонсон: война в Украине может продлиться до конца 2023 года

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть "реальная вероятность" того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года, сообщает ВВС.

Такое мнение Джонсон высказал, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Дели о том, согласен ли он с оценками западной разведки о том, что боевые действия могут затянуться до конца следующего года.

"У Путина огромная армия", - сказал Джонсон, отметив при этом, что российский лидер находится в "сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку".

"У него, похоже, не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами", - сказал британский премьер, добавив, что Путину не удастся "сломить дух украинского народа".