На месте крушения суперъяхты Bayesian обнаружено тело миллиардера Майка Линча

Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ, ходе поисковых работ на месте крушения суперъяхты Bayesian недалеко от Палермо обнаружено тело предпринимателя Майка Линча, которого называли "британским Биллом Гейтсом".

Согласно публикациям СМИ, на поверхность подняты останки пяти из шести человек, считавшихся пропавшими без вести. Продолжаются поиски 18-летней дочери предпринимателя Ханны, также находившейся на борту. Предполагается, тело будет найдено в ближайшие часы.

Называются имена остальных жертв крушения. Это глава правления компании Morgan Stanley Джонатан Блумер и его супруга Джуди, адвокат Крис Морвило и его супруга Неда, а также шеф Рикардо Томас.

Яхта была перевернута сильным шквалом. По словам очевидцев, ветер сломал ее мачту, после чего судно потеряло остойчивость.

Состояние Линча, составляло 1,1 миллиарда долларов. Сын пожарного и медсестры, получивший докторскую степень Кембриджского университета, стал сооснователем компании по разработке программного обеспечения Autonomy.

Бизнесмен – кавалер Ордена Британской империи за достижения в коммерческой сфере. В 2023 году американский суд присяжных снял с него обвинения в мошенничестве, связанные с процедурой продажи его компании технологическому гиганту Hewlett-Packard.