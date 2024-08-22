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Белый дом: Байден указал Нетаниягу на срочность заключения сделки

время публикации: 22 августа 2024 г., 01:26 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 01:26
Белый дом: Байден указал Нетаниягу на срочность заключения сделки
AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-служба Белого дома опубликовала официальное сообщение о телефонном разговоре, состоявшемся 21 августа между президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В сообщении пресс-службы говорится, что в ходе беседы стороны обсудили принимаемые США меры по защите Израиля от угроз, исходящих от Ирана и его сателлитов – ХАМАСа, "Хизбаллы" и хуситов.

В этой беседе Байден указал собеседнику не срочность завершения работы над соглашением о прекращении огня в секторе Газы и освобождении похищенных.

"Президент подчеркнул срочность заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников и обсудил предстоящие переговоры в Каире, чтобы устранить остающиеся препятствия", – говорится в сообщении.

Мир
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