ВСУ создали военную комендатуру на захваченной части Курской области

Главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Александр Сырский сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что на подконтрольной территории в Курской области создана украинская военная комендатура.

Руководителем комендатуры стал генерал-майор Эдуард Москалев.

В интервью "Новая-Европа" украинский военный эксперт, полковник в запасе Роман Свитан пояснил, что на контролируемой Киевом части Курской области будет действовать международное законодательство и военные законы Украины. Он не исключает, что в этой зоне могут ввести мультивалютную систему, а зарплаты местным жителям платить в гривнах.

По данным, озвученным Сырским, с начала наступления в Курской области украинские военные взяли под свой контроль 82 населенных пункта и 1150 кв.км территории.