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Мир

Гражданин Израиля, поставлявший России запчасти для самолетов в обход санкций, сядет на два года

Война в Украине
США
Судебные решения
Россия
время публикации: 22 февраля 2025 г., 22:16 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 22:16

Суд Майами приговорил к двум годам тюрьмы 49-летнего гражданина Израиля Галя Хаймовича, ранее признанного виновным в нарушении антироссийских санкций.

Хаймович был задержан летом 2023 года по подозрению в поставке в Россию запчастей для самолетов и электроники двойного предназначения, в том числе – для "Сибирских авиалиний".

При оформлении заказов указывалось, что их пунктом назначения являются Мальдивские острова, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. В общей сложности речь идет о 160 поставках.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 06 июня 2023

Гражданин Израиля задержан в США по подозрению в поставке России запчастей для самолетов в обход санкций