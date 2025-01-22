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Мир

Нападение на юге Германии: убиты маленький ребенок и мужчина

Убийства
Германия
время публикации: 22 января 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 16:32
Нападение на юге Германии: убиты маленький ребенок и мужчина
AP Photo/Michael Probst

В среду, 22 января, в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария, на юге Германии) в парке было совершено вооруженное нападение на группу людей.

В результате нападения погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще два человека получили тяжелые ранения, передает агентство DPA.

По сведениям издания Bild, задержан подозреваемый в совершении этого преступления – выходец из Афганистана, 28 лет. Мотивы выясняются.

В публикации отмечается, что местные власти относят городской парк Ашаффенбурга к опасным местам, где установлено постоянно полицейское дежурство. Однако правоохранительным органам на этот раз не удалось предотвратить трагедию.

Мир
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