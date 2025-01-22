Нападение на юге Германии: убиты маленький ребенок и мужчина

В среду, 22 января, в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария, на юге Германии) в парке было совершено вооруженное нападение на группу людей.

В результате нападения погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще два человека получили тяжелые ранения, передает агентство DPA.

По сведениям издания Bild, задержан подозреваемый в совершении этого преступления – выходец из Афганистана, 28 лет. Мотивы выясняются.

В публикации отмечается, что местные власти относят городской парк Ашаффенбурга к опасным местам, где установлено постоянно полицейское дежурство. Однако правоохранительным органам на этот раз не удалось предотвратить трагедию.