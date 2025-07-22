Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1245-й день войны

Минобороны РФ 22 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину "MaxxPro" производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Клебан-Бык, Звановка, Константиновка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71722 беспилотных летательных аппарата, 622 зенитных ракетных комплекса, 24297 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27710 орудий полевой артиллерии и минометов, 38560 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).