Во Франции задержаны двое юношей, готовивших террористические атаки на еврейские объекты

Французская прокуратура предъявила обвинения двум юношам (одному из них 19 лет, второй является несовершеннолетним) в планировании террористической атаки на еврейские объекты, сообщает AFP со ссылкой на источник в суде.

19-летнему задержанному предъявлено обвинение в "террористическом заговоре" с целью совершения нападений, а также в "приобретении и хранении оружия для террористической деятельности".

Молодые люди познакомились в соцсетях и планировали "насильственную акцию, направленную, главным образом, против еврейских объектов". Других подробностей не приводится.

Следователи ведомства по борьбе с терроризмом говорят, что в последние месяцы растет число молодых людей, задержанных за подготовку терактов.

Французские политики также осудили растущее число нападений на еврейскую общину страны, крупнейшую за пределами Израиля и США.