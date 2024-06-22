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Во Франции задержаны двое юношей, готовивших террористические атаки на еврейские объекты

время публикации: 22 июня 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 08:51
Во Франции задержаны двое юношей, готовивших террористические атаки на еврейские объекты
AP Photo/Kamil Zihnioglu

Французская прокуратура предъявила обвинения двум юношам (одному из них 19 лет, второй является несовершеннолетним) в планировании террористической атаки на еврейские объекты, сообщает AFP со ссылкой на источник в суде.

19-летнему задержанному предъявлено обвинение в "террористическом заговоре" с целью совершения нападений, а также в "приобретении и хранении оружия для террористической деятельности".

Молодые люди познакомились в соцсетях и планировали "насильственную акцию, направленную, главным образом, против еврейских объектов". Других подробностей не приводится.

Следователи ведомства по борьбе с терроризмом говорят, что в последние месяцы растет число молодых людей, задержанных за подготовку терактов.

Французские политики также осудили растущее число нападений на еврейскую общину страны, крупнейшую за пределами Израиля и США.

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