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Франция: трое подростков подозреваются в изнасиловании 12-летней девочки на "антисемитской почве"

время публикации: 18 июня 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 19:49
Франция: трое подростков подозреваются в изнасиловании 12-летней девочки на "антисемитской почве"
AP Photo/Kamil Zihnioglu

Полиция Курбевуа, пригорода Парижа, расследует дело об изнасиловании 12-летней девочки в прошлые выходные. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве антисемитизма.

По этому делу задержаны трое подростков в возрасте от 12 до 14 лет, один из которых раньше дружил с жертвой. По словам жертвы, насильники, затащившие ее в пустующий ангар, угрожали ее убить.

По информации издания Le Parisien.fr, бывший друг девочки заявил в полиции, что злился на нее за то, что она скрыла от него свое еврейство.

Согласно информации во французских СМИ, на телефоне одного из задержанных были обнаружены антисемитские комментарии и фотографии, в том числе сожженный израильский флаг.

Еще один подозреваемый заявил следователям, что бил жертву за то, что "она плохо говорила о Палестине".

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