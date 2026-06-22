x
22 июня 2026
|
последняя новость: 16:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июня 2026
|
22 июня 2026
|
последняя новость: 16:07
22 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Франция отменяет мероприятия и ограничивает потребление алкоголя из-за сильной жары

Франция
время публикации: 22 июня 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 13:34
Франция отменяет мероприятия и ограничивает потребление алкоголя из-за сильной жары
AP Photo/Emma Da Silva

Францию столкнулась с экстремальной жарой, из-за которой власти ввели целый ряд экстренных мер по всей стране, сообщает The Guardian. В нескольких десятках департаментов объявлен наивысший уровень погодной опасности. Температуры местами превышают 40°C, и жара считается настолько сильной, что власти предупреждают о рисках для здоровья населения и перегрузке инфраструктуры.

Из-за этих условий отменяются или корректируются массовые мероприятия, включая уличные праздники и концерты, приуроченные к Дню музыки (Fête de la Musique). В ряде регионов также вводятся ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах. В Париже, например, запрещают алкоголь в некоторых зонах вдоль реки и каналов, чтобы снизить риски обезвоживания, несчастных случаев и перегрева.

Власти усиливают присутствие спасательных служб, устанавливают дополнительные точки с питьевой водой и охлаждения, а также просят людей избегать длительного пребывания на солнце.

Медики и метеорологи предупреждают, что такие волны жары становятся все более частыми и интенсивными, и нынешняя ситуация может побить температурные рекорды для июня.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 июня 2026

Израильские климатологи предлагают изменить модели предсказания смертоносных волн жары