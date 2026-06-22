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Мир

ВСУ нанесли удары по Воронежу и Центру космической связи под Москвой

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 22 июня 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 15:05
Воронежский завод полупроводниковых приборов
Генштаб ВСУ
Центр космической связи Дубна
Wikipedia.org. Фото: Vsatinet

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что 22 июня был нанесен удар по распложенному в Воронеже заводу, производящем электронные компоненты для российских ракет. Использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Среди продукции предприятия – элементы для блоков крылатых ракет Х-101, полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К", электронные компоненты для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Как сообщает "Украинская правда", целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов. "Уничтожение производственных мощностей объекта значительно ухудшит способность России производить новые ракеты", – заявил представитель генерального штаба.

Удары были также нанесены по Центру космической связи "Дубна" в Московской области. Он обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Сообщается о масштабном задымлении.

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