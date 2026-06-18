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Наука и Хайтек

Израильские климатологи предлагают изменить модели предсказания смертоносных волн жары

Исследования
Израильские ученые
Климат
время публикации: 18 июня 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 13:55
Израильские климатологи предлагают изменить модели предсказания смертоносных волн жары
Wikipedia.org. Фото: Carnby

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали на примере Ближнего Востока и Средиземноморья, что современные климатические модели упускают ранние фазы зарождения тепловых волн.

Новое исследование, опубликованное в журнале Weather and Climate Extremes, показывает, что климатические модели успешно оценивают уже начавшиеся волны жары, но систематически пропускают атмосферные процессы, которые запускают эти волны.

Это открытие ставит под сомнение способность существующих моделей прогнозировать периоды экстремальных температур на Ближнем Востоке и в Средиземноморье за несколько дней до их начала. Этот регион признан одной из самых быстроразогревающихся зон на планете, где жара угрожает здоровью людей, сельскому хозяйству и стабильности энергосистем.

Специалисты проанализировали 11 моделей, используемых Межведомственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). Оказалось, что предвестники экстремальной погоды могут возникать за тысячи километров от региона – над Европой, Индией и Африкой – почти за неделю до температурного пика.

Сегодняшние модели часто упускают эти далекие сигналы, в том числе влияние южноазиатского муссона. Ученые подчеркивают, что модели могут выдавать верную общую статистику, но искажают физические причины экстремальных явлений. Для исправления ситуации ученые предложили новую динамическую систему оценки, ориентированную на атмосферные процессы, а не только на температурные итоги.

Соавтор работы доктор Асаф Хохман прокомментировал ситуацию: "Наше исследование подчеркивает необходимость перехода от простой оценки статистических показателей жары к глубокому анализу физических причин, вызывающих эти экстремальные явления. Понимание и точное моделирование глобальных атмосферных связей, таких как взаимодействие между индийским муссоном и погодой в Средиземноморье, имеет решающее значение для своевременного предупреждения населения и адаптации инфраструктуры к наступающим климатическим изменениям".

Наука и Хайтек
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