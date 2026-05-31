Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла. Причина этого – присвоение Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени героев УПА".

С точки зрения современной Украины, Украинская повстанческая армия вела вооруженную борьбу за независимость. Для Польши УПА связана прежде всего с волынской резней – массовым уничтожением польского населения Западной Украины в 1943 году, когда было убито до 100000 поляков.

С резкой критикой присвоения почетного наименования выступил и бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он обвинил Зеленского в оскорблении поляков, добавив, что снимает значок с украинским флагом, который надел после российского вторжения.

"Инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, наши воины точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ. Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Отметим, что это не единственный международный скандал, в котором оказалась замешана Украина в последние дни. 25 мая 2026 года на Национальном военном кладбище под Киевом Киеве с военными почестями и с участием Зеленского были перезахоронены останки одного из лидеров УПА Андрея Мельника.

Мельник пытался при помощи гитлеровской Германии восстановить украинскую государственность. Торжественная церемония в честь лидера, сотрудничавшего с нацистами, вызвала возмущение министерства иностранных дел Израиля и Мемориального центра Холокоста Яд-Вашем. После этого глава Центра Дани Даян был внесен в базу "Миротворец".