Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку

Кир Стармер заявил 22 июня об уходе в отставку как с поста премьер-министра Великобритании, так и с должности председателя Лейбористской партии. Об этом он сообщил журналистам, собравшимся перед его резиденцией на Даунинг-стрит, 10. Рядом с премьер-министром стояла его жена Виктория.

"Я унаследовал партию, потерпевшую политическое, моральное и экономическое банкротство. Мне раз за разом говорили, что партии конец. Но я изменил ее – покончил с ядом антисемитизма, восстановил доверие к экономике, обороне и безопасности", – сказал он.

Глава правительства сообщил, что утром встретился с королем Карлом Третьим и рассказал о своем решении. На протяжении переходного периода он останется премьер-министром. Стармер обещал оказать преемнику полную поддержку при передаче власти и поблагодарил друзей и коллег.

То, что Стармеру не удастся удержаться у власти, стало ясно после того, как мэр Большого Манчестера Энди Бернем одержал победу на дополнительных выборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд. В выборах лидера, которые проводятся в середине каденции, могут участвовать лишь члены Палаты общин.

Лейборист Бернем, которого называют "королем севера", набрал 55% голосов в округе, где во время местных выборов победила ультраправая Reform UK. "Второго шанса не будет. Мы должны вернуть страну на верный путь, не дать ей пойти курсом раскола, который мы наблюдаем в США", – заявил он в речи, ясно продемонстрировавшей его амбиции.