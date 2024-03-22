Белый дом: "нет никаких признаков того, что Украина причастна к нападению на "Крокус Сити Холл"

Белый дом заявил, что "на данном этапе нет никаких признаков того, что Украина причастна к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холл". Также в заявлении администрации США говорится: "Кадры, поступающие из Москвы, ужасны, их тяжело смотреть. Наши мысли о жертвах нападения".

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что "принимаются все необходимые меры". В МИД России заявили, что "весь мир должен осудить этот теракт".

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, как минимум "трое мужчин в камуфляже" открыли огонь по посетителям концертного зала.

Затем в зале начался пожар. По некоторым данным, ему предшествовал взрыв. Примерно через полчаса раздались еще несколько взрывов.

Российские власти уже назвали нападение в "Крокус Сити Холле" терактом.