Стрельба около могилы раввина Нахмана в Умани, ранены двое израильтян

В субботу, 22 мая, в городе Умань Черкасской области в 14:40 произошла стрельба возле могилы раввина Нахмана из Брацлава, ранения получили двое граждан Израиля, сообщает украинское издание Obozrevatel.

"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле марки Audi. Правоохранители ввели в городе операцию "Сирена" для поиска и задержания правонарушителя", – говорится в публикации.

Известно, что среди пострадавших мужчина 1990 года рождения. Пуля попала пострадавшему в грудную клетку, он был доставлен в больницу.

Позднее в ГУНП Черкасской области уточнили, что ранения получили два человека, которые являются гражданами Израиля.

Медицинские источники сообщают, что один израильтянин получил ранение средней тяжести, второй ранен легко.

По предварительной версии следствия, стрелявший также был гражданином Израиля.

МИД Израиля уведомлен об этом инциденте.