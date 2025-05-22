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Мир

Главкому вооруженных сил Пакистана присвоено звание фельдмаршала

Пакистан
время публикации: 22 мая 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 12:35
Главкому вооруженных сил Пакистана присвоено звание фельдмаршала
Inter Services Public Relations via AP

Правительство Пакистана приняло решение о присвоении командующему пакистанскими вооруженными силами генералу Асиму Муниру звания фельдмаршала. Он стал вторым фельдмаршалом в истории страны.

Присваивая военачальнику новое звание, власти хотели продемонстрировать, что Пакистан одержал победу в вооруженной конфронтации с Индией, которая могла привести к войне между двумя ядерными державами. Но это также свидетельствует о росте влияния военных в стране.

93% опрошенных заявили, что их доверие к армии выросло после конфликта. В социальных сетях Мунира называют "спасителем нации". В поддержку армии выступил и главный противник Мунира – бывший премьер-министр Имран Хан, отбывающий наказание в тюрьме.

Мир
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