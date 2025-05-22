Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1184-й день войны

Минобороны РФ 22 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Рыжевка, Владимировка, Павловка, Окоп, Мирополье, Яблоновка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов, Петропавловка, Грушевка, Подлиман, Купянск-Узловой, Соболевка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина "MaxxPro" производства США, а также бронетранспортер "Senator" канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 58360 беспилотных летательных аппаратов, 606 зенитных ракетных комплексов, 23468 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25150 орудий полевой артиллерии и минометов, 35790 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).