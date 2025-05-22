Самолеты Гавайи-Калифорния были перенаправлены из-за угрозы взрыва и надписи на зеркале

Два авиарейса, следовавших из Гонолулу в Южную Калифорнию, были перенаправлены по соображениям безопасности: один – из-за угрозы взрыва, второй – из-за тревожной надписи, найденной в туалете самолета, пишет The Guardian.

Рейс United вылетел из международного аэропорта Гонолулу вечером 20 мая и направлялся в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Однако, как свидетельствуют данные FlightAware, самолет изменил маршрут восточнее Гавайев и вернулся обратно в аэропорт вылета. В официальном заявлении авиакомпания United сообщила, что все 339 пассажиров и 10 членов экипажа благополучно вернулись в Гонолулу и были пересажены на другие рейсы. Сотрудники безопасности сообщили, что рейс был возвращен в аэропорт после обнаружения возможной угрозы безопасности в виде надписи "потенциальная проблема безопасности" на зеркале в туалете. По прибытии самолет осмотрели представители правоохранительных органов, и была проведена полная проверка.

Другой рейс авиакомпании Hawaiian Airlines должен был вылететь из Сан-Диего 20 мая около 8:30 утра по местному времени, но задержался из-за угрозы взрыва. Портовая полиция сообщила, что по этому инциденту был задержан 35-летний военнослужащий по имени Джон Сти. Согласно информации FlightAware, все 293 человека на борту успешно покинули самолет, и после примерно пяти часов задержки рейс благополучно приземлился в Гонолулу.