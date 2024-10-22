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Муж Камаллы Харрис: "Трамп повсюду разжигает антисемитизм"

время публикации: 22 октября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 10:40
Муж Камаллы Харрис: "Трамп повсюду разжигает антисемитизм"
AP Photo/Susan Walsh

Дуг Эмхофф, супруг кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, выразил недоумение тем, что среди американских евреев есть сторонники Дональда Трампа, обвиненного им в антисемитизме.

"Очень огорчает, что среди евреев есть его сторонники. Он повсюду разжигает антисемитизм. Мы для него неважны", – заявил второй джентльмен на встрече с еврейскими избирателями в штате Мичиган. Об этом пишет газета Forward.

Эмхофф напомнил о заявлении Трампа, согласно которому евреи, голосующие за демократов, ненавидят свою религию и все израильское, и о том, что бывший президент согласился с консервативным интервьюером, назвавшим самого Эмхоффа "паскудным евреем". Муж Харрис призвал американских евреев отдать голоса именно ей.

Согласно опросу, который недавно был проведен CHIP50 по заказу Forward, 62% респондентов выразили намерение голосовать за Харрис и только 31% – за Трампа. В то же время среди ортодоксов бывшего президента поддерживают 77% опрошенных.

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